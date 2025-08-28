أشرف نصار: لم نفكر في بيع أسامة فيصل.. وانتقال ربيع لـ الزمالك كان سلسا

أوضح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة طلب 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل إلى الأهلي.

وارتبط اسم مهاجم منتخب مصر بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي عبر أون سبورت: "قررنا الإبقاء على أسامة فيصل في الصيف، ولم نناقش أي تفاصيل لاحتياج النادي لخدماته في الموسم الحالي، وكيف أطلب 80 مليون جنيه لبيعه ونحن لا نفكر في الأمر، وردنا على الأهلي أنه كان ليس للبيع".

وأضاف "أسامة فيصل أخبرني برغبته في الاستمرار مع البنك الأهلي".

وأردف "علاقتي بكل الأندية جيدة وخاصة الخطيب، وأتواصل معه بصفة دورية ونتحدث في كل شيء، وجمعتني مكالمة معه خلال رحلته العلاجية في فرنسا، وأنظر لمصلحة النادي".

كان قرارنا الإبقاء على أسامة فيصل ودي حقيقة رقم الـ 80 مليون 👌 أشرف نصار يكشف لأول مرة كواليس مفاوضات الأهلي لضم اللاعب ✋#ملعب_ON pic.twitter.com/XGDwuhYnQg — ON Sport (@ONTimeSports) August 27, 2025

وأتم "انتقال أحمد ربيع للزمالك كان سلسا، واللاعب أبدى رغبة في الانتقال للأبيض ورأى فرصة مناسبة له، ورأينا أنه من واجبنا ألا نقف في سبيل طموحه، ورغبة اللاعب أساسية بالنسبة لنا".

كان عايز يروح الزمالك 🏹👌 أشرف نصار يحكي كواليس انتقال أحمد ربيع للقلعة البيضاء #ملعب_ON pic.twitter.com/aTRUbu3muV — ON Sport (@ONTimeSports) August 27, 2025

المهاجم الدولي شارك في 5 مباريات بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في الموسم المنقضي بتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا.

ومع البنك الأهلي سجل 21 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا.

كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.

وانتقل ربيع إلى الزمالك مقابل انتقال سيد عبد الله ومصطفى شلبي إلى البنك الأهلي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات في 4 مباريات.