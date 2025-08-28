رومانو: بين ثلاثة مدافعين مرشحين.. ميلان يستفسر عن الطلبات المالية لضم أكانجي

دخل مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي القائمة المختصرة للمدافعين المرشحين لتدعيم ميلان هذا الصيف.

مانويل أكانجي النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن ميلان قد استفسر من مانشستر سيتي عن الطلبات المالية لضم أكانجي.

وأشار رومانو إلى أن أكانجي يعتبر واحد من بين ثلاثة لاعبين مرشحين لتدعيم دفاع ميلان هذا الصيف.

ولم يتقدم ميلان بعرض رسمي حتى الآن.

وكان جالاتا سراي قد وافق على عرض مانشستر سيتي بدفع 15 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع أكانجي، لكن لم تتم الصفقة بشكل رسمي إلى الآن.

وأرسل نادي جالاتا سراي وفدا إلى إنجلترا للتفاوض مع هوجو فيانا المدير الرياضي لمانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي، وفقا لياجيز سابونكوغلو الصحفي التركي المختص في أخبار الانتقالات.

ولم يغلق مانشستر سيتي الباب أمام رحيل مانويل أكانجي مدافع الفريق هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.