رومانو: بين ثلاثة مدافعين مرشحين.. ميلان يستفسر عن الطلبات المالية لضم أكانجي

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 12:01

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي

دخل مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي القائمة المختصرة للمدافعين المرشحين لتدعيم ميلان هذا الصيف.

مانويل أكانجي

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن ميلان قد استفسر من مانشستر سيتي عن الطلبات المالية لضم أكانجي.

وأشار رومانو إلى أن أكانجي يعتبر واحد من بين ثلاثة لاعبين مرشحين لتدعيم دفاع ميلان هذا الصيف.

أخبار متعلقة:
رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين توماس فرانك: راض عن الأداء والنتيجة أمام مانشستر سيتي.. وأردنا إضافة الثالث تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد توتنام رومانو: جالاتاسراي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن أكانجي.. ولكن

ولم يتقدم ميلان بعرض رسمي حتى الآن.

وكان جالاتا سراي قد وافق على عرض مانشستر سيتي بدفع 15 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع أكانجي، لكن لم تتم الصفقة بشكل رسمي إلى الآن.

وأرسل نادي جالاتا سراي وفدا إلى إنجلترا للتفاوض مع هوجو فيانا المدير الرياضي لمانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي، وفقا لياجيز سابونكوغلو الصحفي التركي المختص في أخبار الانتقالات.

ولم يغلق مانشستر سيتي الباب أمام رحيل مانويل أكانجي مدافع الفريق هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانويل أكانجي
نرشح لكم
سكاي: خيمينيز × دوفبيك.. صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وروما البالونة ستتلون بالأحمر.. ذا أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو يويفا يعلن تغيير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا الصفقة السابعة.. فياريال يضم تيناس من باريس سان جيرمان شبكة ESPN: مانشستر سيتي يخطر توتنام برفض بيع سافينيو بعد استقبال الهدف الثالث.. تعرض مدرب سوتشي للإغماء في كأس روسيا بعد مفاجأة جريمسبي.. أموريم: لاعبو يونايتد أرادوا إيصال رسالتهم.. وكرة القدم كانت عادلة فوت ميركاتو: ميلان قريب جدا من ضم نكونكو
أخر الأخبار
مدرب الجزائر يوضح سبب ضم آيت نوري رغم الإصابة 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من وزارة الرياضة لـ في الجول: التحقيق بشأن سفر 3 لاعبين بطائرة الزمالك دون موافقات 27 دقيقة | كرة طائرة
سكاي: خيمينيز × دوفبيك.. صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وروما 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد عروض نيوكاسل.. رئيس ولفرهامبتون لمهاجمه: لن ترحل هذا الصيف 47 دقيقة | ميركاتو
البالونة ستتلون بالأحمر.. ذا أثليتك: ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المغرب - ظهور الشيبي وداري لمواجهتي النيجر وزامبيا.. وانضمام لاعب روما لأول مرة ساعة | الكرة الإفريقية
يويفا يعلن تغيير موعد انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الجزائر - تواجد آيت نوري لمواجهتي بوتسوانا وغينيا رغم الإصابة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512193/رومانو-بين-ثلاثة-مدافعين-مرشحين-ميلان-يستفسر-عن-الطلبات-المالية-لضم-أكانجي