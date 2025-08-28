بعد استقبال الهدف الثالث.. تعرض مدرب سوتشي للإغماء في كأس روسيا

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 12:01

كتب : FilGoal

روبيرت مورينو - برشلونة

تعرض الإسباني روبرت مورينو المدير الفني لـ سوتشي الروسي للإغماء خلال مباراة سوتشي ضد كراسنودار في كأس روسيا.

وتعرض سوتشي للخسارة بنتيجة 4-2 في مرحلة المجموعات.

وشعر المدرب الإسباني بالتعب قبل 15 دقيقة على نهاية اللقاء وسقط بعدما استقبل فريقه الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1.

وقال إيجور كودرياشوف، المدير الرياضي للنادي الروسي، لصحيفة سبورت إكسبريس: "أصيب بنوبة. نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف. حياته ليست في خطر".

والتقطت العدسات المدرب الإسباني يدخل إلى غرفة الملابس بمساعدة من المدرب المساعد.

وخرج المدرب البالغ 47 عاما من المستشفى على قدميه، بعد أجرى الفحوصات الطبية دون قضاء ليلة في المستشفى.

يذكر أن اللقاء شهد مشاركة المغربي يحيى عطية الله بشكل أساسي وحتى الدقيقة 68.

ويتولى مورينو تدريب سوتشي منذ ديسمبر 2023.

وأعاد مورينو سوتشي للدوري الروسي مجددا ويتذيل الفريق الترتيب بنقطة وحيدة من تعادل و5 هزائم.

