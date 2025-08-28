سكاي: نيكولاس جاكسون على وشك الانتقال إلى بايرن ولكن

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن السنغالي نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي على وشك الانتقال إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة، في ظل وصول المفاوضات لمرحلة متقدمة مع تشيلسي.

وسيغطي بايرن راتبه بالكامل بعد توصله لاتفاق مع اللاعب على شروط عقده الشخصي، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن ماكس إيبرل مدير بايرن يعمل على الرتوش الأخيرة للصفقة.

النقاشات جارية حول ما إذا كانت الصفقة ستتضمن خيار الشراء بنهاية الإعارة أم إلزامية الشراء.

ولم يشارك جاكسون في أول مباراة مع تشيلسي ضد كريستال بالاس ووست هام في الدوري الإنجليزي.

ويمتد تعاقد جاكسون مع تشيلسي لمدة 8 مواسم مقبلة.

وسبق أن تحدث إنزو ماريسكا في تصريحات للصحفيين عن مستقبل لاعبه قائلا: "نيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو لن يكونا ضمن قائمة الفريق ضد وست هام".

وأضاف "نعلم أن شيئا ما قد يحدث قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع "سنرى إن كانا سيتواجدان معنا بعد الأول من سبتمبر. إن لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أنهما وجدا حلاً".

وأتم "أعتقد أنه من الأفضل أن يجدا حلاً لأنهما سيكونان أكثر سعادة. كلاهما يتدربان بشكل منفرد".

وعزز البلوز هجومه في الصيف الحالي بضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون وجواو بيدرو من برايتون.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة.

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.