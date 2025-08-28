كوكا: أشعر بخيبة أمل بسبب غيابي عن أول مباراتين مع الاتفاق

عبر أحمد حسن "كوكا" مهاجم الاتفاق عن خيبة أمله بسبب غيابه عن أول مباراتين لفريقه في الدوري السعودي

وقال كوكا عبر حسابه الشخصي على إكس: "أشعر بخيبة أمل لعدم مشاركتي في أول جولتين بالدوري السعودي منذ نهاية الموسم الماضي بالدوري الفرنسي".

وأضاف "سأواصل التدرب بجد وسأكون مستعدًا لتقديم كل ما لديّ عند عودتي".

وتابع "أدعم الفريق بكل قوة يوم الجمعة في المباراة الافتتاحية للموسم".

ويفتتح الاتفاق مشواره في الموسم الجديد للدوري السعودي ضد الخلود يوم الخميس.

على أن يلاقي أهلي جدة يوم 12 سبتمبر المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وانضم كوكا لصفوف الاتفاق في صفقة انتقال حر قادما من لوهافر الفرنسي.

ويعد كوكا اللاعب المصري الرابع الذي يرتدي قميص نادي الاتفاق.

وسبق وأن لعب الثلاثي المصري: سمير كمونة وأحمد الشيخ وحسين السيد في صفوف نادي الاتفافق السعودي.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.

