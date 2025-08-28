كيكر: لاعب القادسية إلى ليفركوزن

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن باير ليفركوزن توصل لاتفاق مع القادسية السعودي على ضم لاعبه الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز.

وذلك مقابل 35 مليون يورو + 10% من قيمة بيعه مستقبلا، وفقا للتقرير.

فيما أفادت جريدة كيكر بأن إيزيكيل فيرنانديز في طريقه إلى ليفركوزن ولا يحتاج إلا إلى اجتياز الفحص الطبي قبل التوقيع على عقد حتى صيف 2030.

وتعاقد القادسية مع فيرنانديز قبل عام مقابل 20 مليون يورو قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني، ووقّع معه لخمسة مواسم.

وشارك البالغ من العمر 23 عاما في 37 مباراة الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وتلقّى القادسية عرضًا آخر من ريال سوسيداد، لكنه قَبِل العرض الألماني، الأقوى من الناحية المادية، وفقا للرياضية.

ومع تأكُّد مغادرة فيرنانديز، يسعى النادي إلى ضم لاعب وسط آخر قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بالسعودية في 10 سبتمبر المقبل.

