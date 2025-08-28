النصر يستعيد جناحه قبل افتتاح الدوري السعودي

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

النصر ضد اتحاد جدة

استعاد النصر خدمات جناحه أيمن يحيى بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة التعاون يوم الجمعة.

ويحل النصر ضيفا على التعاون في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن أيمن يحيى شارك إلى التدريبات الجماعية مساء الأربعاء، بعد تعافيه من إصابتين لحِقتا به أمام أهلي جدة، السبت الماضي في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتدرّب يحيى مع الفريق، بعدما تعافى من إصابةٍ في مفصل القدم وخضع إلى خياطةٍ في الوجه لعلاج جرحٍ سطحيّ تعرّض له قبل انتهاء مباراة السوبر.

في الوقت نفسه استمر عبد الملك الجابر وسامي النجعي، لاعبَي الوسط، في برنامج التأهيل تمهيدًا للعودة إلى الفريق.

فيما واصل المدافع الإسباني إيمريك لابورت والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، التدرُّب داخل النادي على انفراد لحين حسم مستقبلهما.

وعاد فريق النصر يوم الأحد من هونج كونج، مستضيفة كأس السوبر، وحصل على راحةٍ في يوم الوصول واليوم التالي، واستأنف الركض مساء الثلاثاء على ملعب النادي.

وخسر النصر نهائي كأس السوبر السعودي 2025 على يد أهلي جدة بركلات الترجيح.

أيمن يحيى النصر الدوري السعودي
