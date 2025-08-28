"أرض أكتوبر حق أصيل".. الزمالك ينشر توضيحا بشأن هتاف جماهيره

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 10:13

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

نشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحا بشأن هتافات الجماهير بمواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.

وكان الزمالك قد تغلب على فاركو بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، ليتصدر الأبيض جدول الترتيب.

ونشر الزمالك مقطعا لفيديو هتافات جماهير الزمالك بعنوان: "الزمالك جمهوره كبير.. أرض أكتوبر حق أصيل".

وجاء نشر الزمالك للفيديو من أجل الرد على زعم البعض بتحريف هتافات الجماهير خلال مواجهة فاركو فيما يتعلق بأرض النادي بفرع 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.

الزمالك أرض أكتوبر
