ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات على حساب أورلاندو

عاد ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات من جديد بعد التعافي من الإصابة وقاد إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات.

وحوّل إنتر ميامي تأخره بهدف دون مقابل للفوز على أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفي إنتر ميامي الأول والثاني بينما قتل تيلاسكو سيجوفيا المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 91.

NUESTRO CAPITÁN NO FALLA DESDE EL PUNTO PENAL 🎯 pic.twitter.com/LUMRM9LetH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

واحتاج إنتر ميامي لآخر 13 دقيقة من المباراة لعمل ريمونتادا قاتلة وتحويل تأخره إلى فوز من الدقيقة 77 وحتى الـ 91.

وشهدت المباراة مشاركة كل من خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ورودريجو دي باول ولويس سواريز بجانب ليونيل ميسي.

QUE GOLAZOOOOO 🤩✨ pic.twitter.com/L2MDmoxSSR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

ويلعب إنتر ميامي المباراة النهائية فجر يوم الإثنين المقبل أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

Y LLEGÓ EL TERCERO DE LA NOCHE ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/AMOpETvFUo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

على أن تقام الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.