ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات على حساب أورلاندو

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 10:05

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

عاد ليونيل ميسي للمشاركة في المباريات من جديد بعد التعافي من الإصابة وقاد إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات.

وحوّل إنتر ميامي تأخره بهدف دون مقابل للفوز على أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفي إنتر ميامي الأول والثاني بينما قتل تيلاسكو سيجوفيا المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 91.

واحتاج إنتر ميامي لآخر 13 دقيقة من المباراة لعمل ريمونتادا قاتلة وتحويل تأخره إلى فوز من الدقيقة 77 وحتى الـ 91.

وشهدت المباراة مشاركة كل من خوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ورودريجو دي باول ولويس سواريز بجانب ليونيل ميسي.

ويلعب إنتر ميامي المباراة النهائية فجر يوم الإثنين المقبل أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

على أن تقام الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.

