مواعيد مباريات الخميس 28 أغسطس 2025.. انطلاق الدوري السعودي وقرعة أبطال أوروبا

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 09:57

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

يشهد اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري السعودي

ينطلق الدوري السعودي مساء اليوم الخميس في افتتاح الموسم الجديد بإقامة ثلاث مباريات.

ويستضيف ضمك فريق الحزم في السابعة و5 دقائق مساء اليوم.

بينما يحل الخلود ضيفا على الاتفاق في تمام التاسعة مساء.

وفي نفس التوقيت يحل نيوم بقيادة أحمد حجازي ضيفا على أهلي جدة.

وتذاع جميع مباريات المسابقة على قناة الثمانية.

الدوري المصري للسيدات

يستضيف مسار حامل لقب النسخة الماضية، فريق الزمالك في الرابعة والنصف عصرا.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

دوري أبطال أوروبا

تُجرى قرعة مرحلة الدوري بمنافسات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام السادسة مساء.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

