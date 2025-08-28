مواجهات نارية منتظرة - بالموعد والقناة الناقلة.. نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

اكتملت مقاعد مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية الدور التمهيدي.

ويتواجد في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية 36 فريقا، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات.

وتأهل إلى مرحلة الدوري أول 5 فرق في الدوري الإنجليزي، والإسباني، بالإضافة لأول 4 فرق من الدوري الإيطالي والألماني، و3 فرق من الدوري الفرنسي، بالإضافة لفريقين من هولندا، وفريق من كل من البرتغال، وبلجيكا، وتركيا، والتشيك، واليونان، بإجمالي 28 فريقا.

كما تأهل توتنام بصفته بطل الدوري الأوروبي.

وتأهلت الفرق السابعة الأخرى عن طريق التأهل من خلال تمهيدي دوري الأبطال، وهم بنفيكا البرتغالي، وكلوب بروج البلجيكي، وكوبنهاجن الدنماركي، وبافوس القبرصي، وكايرات ألماتي الكازاخستاني، وكارباج أجدام الأذربيجاني، وبودو جليمت البلجيكي، ليكتمل العدد إلى 36 فريقا.

وستقام القرعة في تمام السادسة مساء الخميس في مدينة موناكو الفرنسية.

وتنقل القرعة عبر قنوات بي ان سبورتس.

وتقام بطولة دوري أبطال أوروبا بمشاركة 36 فريقا.

وتوج باريس سان جيرمان الفرنسي بأول لقب للبطولة بنظامها الجديد للمرة الثانية.

وسيتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات، في كل مستوى 9 فرق.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى، مثلا: ستقوم القرعة باختيار 8 مواجهات لباريس سان جيرمان، بواقع كرتين "فريقين" من كل مستوى، من الأول حتى الرابع.

وتم تقسيم الفرق الـ36 إلى 4 مستويات حسب تراكم نتائجهم في البطولة، وفقا للتقسيم التالي:

المستوى الأول:

باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي - بايرن ميونيخ الألماني - ليفربول الإنجليزي - إنتر الإيطالي - تشيلسي الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني - برشلونة الإسباني

المستوى الثاني:

أرسنال الإنجليزي - باير ليفركوزن الألماني - أتليتكو مدريد الإسباني - أتالانتا الإيطالي - فياريال الإسباني - يوفنتوس الإيطالي - أينتراخت فرانكفورت الألماني - كلوب بروج البلجيكي - بنفيكا البرتغالي

المستوى الثالث:

توتنام هوتسبير الإنجليزي - أيندهوفن الهولندي - أياكس الهولندي - نابولي الإيطالي - سبورتنج لشبونة البرتغالي - أولمبياكوس اليوناني - سلافيا براج التشيكي - بودو جليمت النرويجي - مارسيليا الفرنسي

المستوى الرابع:

موناكو الفرنسي - جالاتا سراي التركي - رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي - كاراباج أجدام الأذربيجاني - أتلتيك بلباو - نيوكاسل يونايتد - كوبنهاجن الدنماركي - بافوس القبرصي - كايرات ألماتي الكازاخستاني