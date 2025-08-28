اكتمل العدد - بنفيكا يطيح بـ فنربشخة.. وكلوب بروج يكتسح رينجرز في تمهيدي أبطال أوروبا

أطاح بنفيكا البرتغالي، بمنافسه فنربشخة التركي من تمهيدي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 - 2025.

ونجح بنفيكا في الفوز بمباراة العودة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب النور في العاصمة لشبونة بهدف نظيف.

سجل هدف المباراة الوحيد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 35.

ونال تاليسكا لاعب فنربخشة بطاقة حمراء في الدقيقة 82، ليكمل الفريق التركي المباراة منقوصا.

وكانت مباراة الذهاب في تركيا انتهت بالتعادل سلبيا دون أهداف.

وفي مباراة أخرى اكتسح فريق كلوب بروج منافسه جلاسكو رينجرز بسداسية نظيفة.

وكان بروج نجح في الفوز ذهابا على منافسه الأسكتلندي بثلاثية مقابل هدف وحيد، لينجح البطل البلجيكي إلى العبور إلى مرحلة الدوري.

كما تأهل كارباج أجدام الأذربيجاني إلى مرحلة الدوري رغم الخسارة على ملعبه أمام فرينكفاروزي المجري بنتيجة 3-2.

ونجح بطل أذربيجان في العبور لمرحلة الدوري مستفيدا من فوزه ذهابا خارج ملعبه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

كما نجح كوبنهاجن الدنماركي في الفوز بثنائية نظيفة على حساب ضيفه بازل السويسري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في سويسرا.

وستقام قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الساعة 6 مساءً.

وبتأهل الأربعة فرق، تكون مرحلة الدوري قد اكتملت بتأهل 36 فريقا، جاءوا كالتالي:

إنجلترا 6 مقاعد:

ليفربول - أرسنال - مانشستر سيتي - تشيلسي - نيوكاسل - توتنام

إسبانيا 5 مقاعد:

برشلونة - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو - فياريال

إيطاليا 4 مقاعد:

نابولي - إنتر ميلان - أتلانتا - يوفنتوس

ألمانيا 4 مقاعد:

بايرن ميونخ - باير ليفركوزن - أينتراخت فرانكفورت - بروسيا دورتموند

فرنسا 3 مقاعد:

باريس سان جيرمان - أولمبيك مارسيليا - موناكو

هولندا مقعدان:

أيندهوفن - أياكس أمستردام

البرتغال:

سبورتنج لشبونة - بنفيكا البرتغالي

بلجيكا:

نادي رويال يونيون سان جيلواز - كلوب بروج

اليونان:

أولمبياكوس اليوناني

تركيا:

جالاتا سراي التركي

الدنمارك:

كوبنهاجن

التشيك:

سلافيا براج التشيكي

كازاخستان:

كايرات ألماتي

النرويج: بودو جليمت النرويجي

قبرص:

بافوس القبرصي

أذربيجان:

كاراباج أجدام