"أخطاء فادحة غيرت النتيجة".. كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة سموحة

الخميس، 28 أغسطس 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

كهرباء الإسماعيلية

تقدم نادي كهرباء الإسماعيلية بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة الفريق أمام سموحة بقيادة محمد عابدين.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد خسر أمام سموحة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ويرى كهرباء الإسماعيلية أن طاقم التحكيم قد ارتكب أخطاء فادحة تسببت في تغيير مجريات ونتيجة المباراة.

وجاء خطاب كهرباء الإسماعيلية لاتحاد الكرة كالآتي:

"نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة نادي كهرباء الإسماعيلية وسموحة وعلى رأسهم حكم المباراة محمد عابدين، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي، والذي قام بارتكاب أخطاء تحكيمية فادحة غيرت مجريات أحداث المباراة وانعكست على النتيجة، مما أضاع معه مجهود مبذول من قبل نادي كهرباء الإسماعيلية، وأهم هذه الأخطاء ما يلي:

في الدقيقة (22) من الشوط الثاني:

كان تمركز الحكم قريبًا جدًا من الحدث، وتغاضى عن احتساب كرة جزاء واضحة من عرقلة لمهاجم فريق كهرباء الإسماعيلية داخل منطقة الجزاء، حيث كان قراره استمرار اللعب.

عدم اللجوء لتقنية حكم الفيديو VAR رغم وضوح الحالة التحكيمية له بوجود لمسة يد.

بعد الإشارة بـ (5) دقائق بدل ضائع في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (91):

تم احتساب هدف لفريق سموحة رغم أنه غير صحيح، والدليل:

ملامسة الكرة ليد لاعب سموحة أثناء استخلاصها.

استبعاد حكم المباراة لوجود لمسة يد واضحة تعطي المهاجم ميزة غير قانونية للاستحواذ على الكرة.

الحكم احتسب الهدف رغم اعتراض اللاعبين والجهاز الفني للفريق.

هذا القرار كان سببًا مباشرًا في خسارة فريقنا للمباراة بنتيجة 2/1، وحرمانه من الحصول على نقطة التعادل المستحقة.

ونوكد لسيادتكم أن الاتحاد المصري لكرة القدم يحرص على مسافة واحدة من جميع الفرق المشاركة في جميع المسابقات، لذا نرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الشكوى لضمان نزاهة التحكيم في المباريات القادمة، ومرفق لسيادتكم المستندات والصور الدالة على ذلك".

وتغلب سموحة على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ورفع سموحة رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس من انتصار وثلاثة تعادلات.

بينما كهرباء الإسماعيلية تجمد رصيده عند نقطتين من تعادلين على التوالي أمام كل من بتروجت والبنك الأهلي.

ويحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على المصري في الجولة الخامسة مساء الأحد المقبل.

