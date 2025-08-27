"الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي

أعلن نادي الحزم السعودي ضم المهاجم السوري عمر السومة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر السومة النادي : الوداد الرياضي الحزم

وقدم الحزم لاعبه الجديد تحت عنوان "الهداف التاريخي يبدأ فصلا جديد".

وقال السومة في فيديو تقديمه عبر الصفحة الرسمية لـ الحزم: "أنا عمر السومة، وجاي أكتب فصل جديد مع نادي الحزم".

يذكر أن السومة هو الهداف التاريخي للدوري السعودي بـ 154 هدفا خلال 197 مباراة خاضها طوال مسيرته بالدوري.

وبدأ السومة مسيرته في سوريا مع نادي الفتوة، قبل الانتقال للقادسية الكويتي.

وانضم السومة إلى الأهلي السعودي في صيف 2014 ليستمر مع الفريق حتى صيف 2023، وتخللها موسم وحيد 2022 - 2023 إعارة لنادي العربي القطري.

كما لعب السومة لنادي العروبة من يناير حتى مايو 2025، قبل الانضمام نادي الوداد المغربي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

السومة يبلغ من العمر 36 عاما، ولعب 41 مباراة دولية مع المنتخب السوري، سجل خلالهم 21 هدفا.

ويبدأ الحزم مبارياته في الدوري الموسم الجديد 2025 - 2026 بمواجهة ضمك السابعة مساء الخميس.