الأهلي: لجنة برئاسة الخطيب لمتابعة قضية الدوري.. والانتخابات قد تقام هذا العام

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن إمكانية إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد هذا العام.

ويترأس محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عبر قناة ناديه: "الأهلي قرر تشكيل لجنة برئاسة الخطيب لوضع خارطة الطريق لتنفيذ تعديلات قانون الرياضة لاعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية. انتخابات النادي الأهلي قد تقام هذا العام حال إتمام الإجراءات".

وأضاف "اجتماعات مجلس الإدارة لم تتطرق لأى أمور تخص فريق كرة القدم. هناك لجنة يترأسها محمود الخطيب لمتابعة قضية لقب الدوري الماضي في المحكمة الرياضية الدولية".

وشدد "تواصلنا مع الجهات الأمنية بشأن احتجاز بعض جماهير الأهلي. نحن حريصون على إطلاق سراح المحتجزين إذا لم يكن لديهم أي مخالفات قانونية".

وتابع "شركة القلعة الحمراء تنفذ مشروع الاستاد بمعدل أسرع من المواعيد المتفق عليه. نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز بشكل فوري سببه نقل اللقاء من ستاد القاهرة لملعب السلام".

وأتم " فرع الشيخ زايد يشهد طفرة إنشائية، وتم اتخاذ قرارات مهمة تخص الانشاءات في فرع القاهرة الجديدة وكذلك فرع مدينة نصر".

ونشر حساب الأهلي الرسمي على فيسبوك صور ومقاطع فيديو للافتتاحات الجديدة اليوم بفرع النادي الأهلي بالشيخ.