الأهلي: لجنة برئاسة الخطيب لمتابعة قضية الدوري.. والانتخابات قد تقام هذا العام

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 23:32

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - محمود الخطيب

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن إمكانية إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد هذا العام.

ويترأس محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عبر قناة ناديه: "الأهلي قرر تشكيل لجنة برئاسة الخطيب لوضع خارطة الطريق لتنفيذ تعديلات قانون الرياضة لاعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية. انتخابات النادي الأهلي قد تقام هذا العام حال إتمام الإجراءات".

أخبار متعلقة:
تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة "مثير للجدل".. حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز ارتبط اسمه بقضية نيجريرا وشكوى ريال مدريد وبرشلونة خبر في الجول - "أدار مواجهة سابقة بينهما".. الإسباني روخاس حكما لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز

وأضاف "اجتماعات مجلس الإدارة لم تتطرق لأى أمور تخص فريق كرة القدم. هناك لجنة يترأسها محمود الخطيب لمتابعة قضية لقب الدوري الماضي في المحكمة الرياضية الدولية".

وشدد "تواصلنا مع الجهات الأمنية بشأن احتجاز بعض جماهير الأهلي. نحن حريصون على إطلاق سراح المحتجزين إذا لم يكن لديهم أي مخالفات قانونية".

وتابع "شركة القلعة الحمراء تنفذ مشروع الاستاد بمعدل أسرع من المواعيد المتفق عليه. نفاد تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز بشكل فوري سببه نقل اللقاء من ستاد القاهرة لملعب السلام".

وأتم " فرع الشيخ زايد يشهد طفرة إنشائية، وتم اتخاذ قرارات مهمة تخص الانشاءات في فرع القاهرة الجديدة وكذلك فرع مدينة نصر".

ونشر حساب الأهلي الرسمي على فيسبوك صور ومقاطع فيديو للافتتاحات الجديدة اليوم بفرع النادي الأهلي بالشيخ.

الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
"أخطاء فادحة غيرت النتيجة".. كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة سموحة تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج شعيب: سحب أرض أكتوبر سيسبب أزمة قانونية للزمالك.. وسددنا 40 مليون جنيه "أتحمل مسؤولية أي تصرف مخالف".. حامد حمدان يتقدم باعتذار رسمي لنادي بتروجت مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" مران الزمالك - محاضرة فيريرا وتدريبات بدنية تحضيرا لـ وادي دجلة الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر
أخر الأخبار
أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهات نارية منتظرة - بالموعد والقناة الناقلة.. نظام قرعة دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اكتمل العدد - بنفيكا يطيح بـ فنربشخة.. وكلوب بروج يكتسح رينجرز في تمهيدي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
"أخطاء فادحة غيرت النتيجة".. كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة سموحة ساعة | الدوري المصري
"الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي ساعة | ميركاتو
الأهلي: لجنة برئاسة الخطيب لمتابعة قضية الدوري.. والانتخابات قد تقام هذا العام ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو 2 ساعة | ميركاتو
تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512175/الأهلي-لجنة-برئاسة-الخطيب-لمتابعة-قضية-الدوري-والانتخابات-قد-تقام-هذا-العام