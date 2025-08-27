تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

ماثيوس جونسالفيس - فلامنجو

حسم أهلي جدة تعاقده مع ماثيوس جونسالفيس لاعب فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى أهلي جدة لتدعيم صفوفه لاستمرار نجاحه عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة والسوبر السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن حسم أهلي جدة صفقة ماثيوس جونسالفيس بناء على رغبة ماتياس يايسله المدير الفني.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة كلفت نادي أهلي جدة أكثر من ستة ملايين يورو.

وأوضح التقرير عن الاتفاق مع اللاعب على موعد الكشف الطبي، على أن يصل جدة مطلع الأسبوع المقبل قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وكان أهلي جدة قد حسم أربع صفقات بشكل رسمي هذا الصيف.

إذ ضم أهلي جدة كل من عبد الإله الخيبري من الرياض، وصالح أبو الشامات من الخليج ومحمد عبد الرحمن من الاتفاق وإنزو ميلو من شتوتجارت.

وتوج أهلي جدة باللقب بالفوز على النصر في هونج كونج بركلات الترجيح.

وطوى أهلي جدة غيابًا، استمرَّ تسعة أعوام عن حصد الألقاب المحلية مع الكبار بعد تتويجه بلقب السوبر إثر فوزه على النصر 5ـ3 بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2ـ2 في المباراة النهائية.

وشارك أهلي جدة، رابع الدوري الموسم الماضي، في كأس السوبر عوضًا عن الهلال، وصيف الدوري، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

