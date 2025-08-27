تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

شادي البرقوقي - المستشار القانوني للنادي الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين شادي شوقي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس الإدارة.

وذلك بجانب منصبه مستشارا قانونيا لشركة الأهلي لكرة القدم.

ويأتي ذلك على خلفية اجتماع مجلس الذي جرى ظهر اليوم الأربعاء بفرع الشيخ زايد.

وأشار بيان الأهلي إلى أن هذا القرار جاء ليعكس ثقة النادي في كفاءة وقدرات المستشار البرقوقي.

كما يسعى الأهلي للاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال القانون، سواء على صعيد النادي أو شركة الأهلي لكرة القدم.

ومن أجل أن يدعم الأنشطة والمشروعات المتنوعة للشركة من الناحية القانونية ولضمان سير العمل وفق المعايير المهنية.

ويتمتع البرقوقي بخبرات قانونية كبيرة، تشكل إضافة قوية للخبرات القانونية بالنادي، التي أصبحت أحد اهم الدعامات الأساسية لنجاحات الأهلي في الفترة الحالية.

