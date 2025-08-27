الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج

شدد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما على جاهزية فريقه لخوض بطولة كأس الخليج.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في منافسات بطولة كأس الخليج المقامة في السعودية.

وقال الكاس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة : "منتخب مصر جاهز للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج، مع كامل الاحترام لجميع المنتخبات المشاركة".

وشدد "البطولة ستكون صعوبة، خصوصا في ظل وجود منتخبات قوية مشاركة ولها تاريخ كبير".

ويخوض منتخب مصر تحت 17 عاما منافسات كأس الخليج اتحضيرا لمنافسات كأس العالم للناشئين في قطر.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين إلى بطولة 1997 التي أقيمت في مصر.

كما تعد تلك المرة الثالثة في التاريخ التي يشارك فيها منتخب مصر للناشئين في كأس العالم.