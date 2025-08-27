الحزم السعودي يتعاقد مع جناح الترجي التونسي

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

إلياس موكوانا - الحزم السعودي

أتم نادي الحزم السعودي إجراءات التعاقد مع الجنوب إفريقي إلياس موكوانا جناح الترجي التونسي.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأعلن الحزم اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع إلياس موكوانا قادما من الترجي.

وسينضم إلياس موكوانا إلى الحزم لمد موسم على سبيل الإعارة.

Image

الجناح صاحب الـ26 عاما انتقل إلى الترجي قادما من سيخوخون الجنوب إفريقي في صيف 2024.

ولعب موكوانا 38 مباراة مع الترجي وسجل 7 أهداف وصنع 4.

وفاز موكوانا مع الترجي بألقاب (الدوري التونسي وكأس تونس والسوبر التونسي).

الدوري السعودي الترجي التونسي الحزم السعودي
