الحزم السعودي يتعاقد مع جناح الترجي التونسي
الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 22:24
كتب : FilGoal
أتم نادي الحزم السعودي إجراءات التعاقد مع الجنوب إفريقي إلياس موكوانا جناح الترجي التونسي.
وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.
وأعلن الحزم اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع إلياس موكوانا قادما من الترجي.
وسينضم إلياس موكوانا إلى الحزم لمد موسم على سبيل الإعارة.
الجناح صاحب الـ26 عاما انتقل إلى الترجي قادما من سيخوخون الجنوب إفريقي في صيف 2024.
ولعب موكوانا 38 مباراة مع الترجي وسجل 7 أهداف وصنع 4.
وفاز موكوانا مع الترجي بألقاب (الدوري التونسي وكأس تونس والسوبر التونسي).
