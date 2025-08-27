شعيب: سحب أرض أكتوبر سيسبب أزمة قانونية للزمالك.. وسددنا 40 مليون جنيه

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

أكد كمال شعيب المستشار القانوني للزمالك، أن النادي ليس في مواجهة أو صدام مع وزارة الإسكان بشان مشروع النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وسر شعيب في تصريحات لقناة صدى البلد، التواريخ الخاصة بالمخاطبات بين نادي الزمالك وهيئة المجتمعات العمرانية: "أول قرار تقدم به مجلس إدارة الزمالك الحالي لهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص المشروع هو طلب تخصيص منطقة استثمارية وإضافة بعض الأنشطة في شهر فبراير 2024".

وأضاف "ردت هيئة المجتمعات في 21 إبريل 2024 بالموافقة على إضافة 4 أنشطة جديدة استثمارية للنادي "تجاري إداري، وتجاري فندقي، وطبي ، وتعليمي".

وأكمل "في شهر أغسطس 2024 الهيئة خاطبت النادي لتسديد نسبة 5 % من قيمة الأرض، والبالغة 800 مليون جنيه حق الدولة، وبالفعل في يوم 4 سبتمبر 2024 تم تسديد 40 مليون جنيه".

وتابع "القرار الوزاري الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2024، نص صراحة على إضافة الخدمات والأنشطة الجديدة، والحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية".

كما كشف المستشار القانوني للزمالك "يوم 21 يناير 2025 اجتمع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، ووافق على تقسيط قيمة الـ800 مليون جنيه".

وأوضح شعيب "الزمالك لديه حلم مستمر منذ 25 عاما، وبدأ الآن يتحقق، وهناك 27 ملعبا كان مقررًا أن يتسلمهم نادي الزمالك شهر أكتوبر المقبل، وفريق كرة القدم والعديد من الفرق الرياضية كان مقررًا أن تنقل تدريباتها هناك في شهر نوفمبر".

وأشار إلى أن الملاعب الذي كان مقررًا أن يتسلمها النادي في أكتوبر مُنفذة بأفضل الطرق العالمية، والشركة الموردة لخامات الملاعب أخطرتنا بوصول الخامات هذا الأسبوع، بحسب شعيب.

وأتم "حلم أكتوبر هو المخرج الوحيد لنادي الزمالك، هناك عدد كبير من الإجراءات اتخذها النادي، ومبالغ مالية كبيرة تم تحصيلها وتعاقدات تمت، وتم إنفاقها في المشروع، وسيتسبب ذلك في إشكاليات قانونية للنادي".

