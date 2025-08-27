"أتحمل مسؤولية أي تصرف مخالف".. حامد حمدان يتقدم باعتذار رسمي لنادي بتروجت

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

حامد حمدان - بتروجت

تقدم حامد حمدان لاعب وسط بتروجت باعتذار رسمي إلى ناديه بعد تغيبه الفترة الماضية عن التدريبات.

ويغيب الفلسطيني حامد حمدان عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

وكان حامد حمدان يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، لكن بتروجت تمسك باستمرار لاعبيه هذا الصيف.

وكتب حامد حمدان عبر حسابه الرسمي:

"أتقدم أنا اللاعب حامد حمدان لاعب بتروجت بالاعتذار إلى مجلس إدارة النادي، والمدير الفني والسادة أعضاء الجهاز الفني بالكامل ولكل زملائي اللاعبين بالفريق عن أي تصرف مخالف بدر مني في الفترة الأخيرة وأتحمل كامل المسؤولية عنه".

"أؤكد وأجدد التزامي واحترامي الصادق بقيم النادي ولوائحه، وكل الاحترام والتقدير لكيان نادي بتروجت العظيم".

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

بينما ظهر توفيق محمد البالغ من العمر 25 عاما مع بتروجت في الدوري المصري الموسم المنقضي بمستوى جيد، ولعب 22 مباراة وصنع هدفا.

