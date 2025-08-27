فوتبول إيطاليا: كولو مواني إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني

اقترب الفرنسي راندال كولو مواني من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس مجددًا قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

راندال كولو مواني

النادي : باريس سان جيرمان

يوفنتوس

ولعب كولو مواني الأشهر الستة الأخيرة من الموسم الماضي لصفوف يوفنتوس معارا من باريس سان جيرمان.

كما لعب كولو مواني ضمن صفوف يوفنتوس خلال كأس العالم للأندية الذي ودعه السيدة العجوز من دور الـ16 أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة فوتبول إيطاليا أن كولو مواني قريب من الانضمام إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء

وكان يوفنتوس يأمل في إتمام الصفقة بتكلفة أقل، ولكن رفض باريس سان جيرمان.

وضم باريس سان جيرمان كولو مواني من أينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو في سبتمبر 2023، ويحتاج إلى تعويض المقابل المادي، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وسجل الدولي الفرنسي 10 أهداف، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة مع يوفنتوس.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.

