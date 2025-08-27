رومانو: مسألة وقت فقط.. جارناتشو إلى تشيلسي

أليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يواصل تشيلسي مفاوضاته لضم الأرجنتيني أليخاندور جارناتشو جناح فريق مانشستر يونايتد خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس، أن الصفقة ستتم، لأنه اللاعب لا يريد سوى تشيلسي.

وأكمل رومانو: "تشيلسي في مفاوضات متواصلة لضم أليخاندور جارناتشو، الصفقة ستتم مسألة وقت فقط فاللاعب لا يريد سوى تشيلسي".

وأتم "البلوز عرض 40 مليون جنيه إسترليني وينتظر موافقة مانشستر يونايتد".

ولم يشارك جارناتشو ضمن صفوف مانشستر يونايتد في أول جولتين بالدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي تعاقد في الصيف الجاري مع كل من جواو بيدرو، وجيمس جيتينز، وجوريل هوتو، وليام ديلاب، وإيستيفاو.

كان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني من أتليتكو مدريد إلى مانشستر يونايتد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

