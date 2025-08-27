ضمك يضم حركاس من الوداد

أعلن نادي ضمك السعودي ضم جمال حركاس مدافع الوداد ضمن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وكان قد خرج حركاس من حسابات محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد للموسم المقبل.

وكشف النادي السعودي عن ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع وأشاد بخبراته بعد تمثيل كل من الرجاء والوداد.

ويأتي ذلك التعاقد بسبب رحيل فاروق الشافعي مدافع فريق ضمك الذي قرر النادي السعودي عدم تجديد تعاقده.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية في وقت سابق إلى أن الوداد المغربي سيستفيد من 600 ألف دولار مقابل انتقال حركاس إلى ضمك بعد رفض فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي.

ويلعب حركاس في مركز الدفاع ويبلغ من العمر 29 عاما، وانضم من الرجاء إلى الوداد في يناير 2023.

وشارك حركاس في مباراتين مع الوداد في كأس العالم للأندية.

وسبق وأن مثل حركاس منتخب المغرب في 4 مباريات دولية بداية من أكتوبر 2024.

