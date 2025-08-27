مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 20:52

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - مهند لاشين - الأهلي - بيراميدز

ينتظر نادي بيراميدز إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة فريق الأهلي قبل التقدم باحتجاج رسمي.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز على استاد السلام في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري خاطب نظيره الإسباني وتم الاستقرار على إدارة روخاس للمباراة.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "لا تعليق على اسم الحكم الإسباني المتداول لإدارة مواجهتنا ضد الأهلي حتى الآن".

وكشف المصدر "حال تم الإعلان عن طاقم التحكيم بقيادة خافيير روخاس سنتقدم باحتجاج رسمي ونطالب بتحكيم مصري".

وأوضح "خلال الاحتجاج سيتم الاستشهاد بفيديو محمود عاشور في إحدى البرامج والذي كشف فيه عن اعتبار لقطة احتساب روخاس لركلة جزاء حسين الشحات أحد الفضائح التحكيمية في 2024 وذلك إحدى محاضرات (فيفا) قبل أولمبياد باريس".

واختتم المصدر تصريحاته "لن نتحرك بأي خطوة رسمية قبل الإعلان الرسمي".

ويصل روخاس وطاقمه إلى القاهرة خلال ساعات استعدادا لإدارة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز.

وسبق وأن أدار روخاس مواجهة سابقة بين فريقي الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في يوليو 2024.

وحسم الأهلي تلك المواجهة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل للأهلي كل من وسام أبو علي هدفين ومحمد مجدي أفشة الهدف القاتل في الدقيقة 86.

بينما سجل هدفا بيراميدز كل من فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وأدار روخاس هذا الموسم مباراة واحدة بالدوري الإسباني بين فريقي جيرونا ورايو فايكانو بالجولة الأولى من المسابقة.

وحسم رايو فايكانو المباراة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما الموسم الماضي فقد أدار روخاس 33 مباراة في مختلف المسابقات بينهم 20 في الدوري الإسباني.

وكانت أشهر مبارياته الموسم الماضي عندما أدار مواجهة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وحسمها ريال مدريد بعد التعادل 4-4 في الشوطين الإضافيين.

