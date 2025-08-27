تقرير: توتنام يصارع تشيلسي على تشافي سيمونز

دخل توتنام في سباق التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز لاعب وسط لايبزج الألماني.

ويمتد تعاقد سيمونز مع لايبزيج حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة تليجراف، فإن توتنام دخل في سباق مع تشيلسي لحسم صفقة تشافي سيمونز لاعب لايبزج قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير ذاتها أن توتنام لا يريد خسارة صفقة سيمونز وتكرار ما حدث في انتقال إيبريتشي إيزي إلى أرسنال.

ولعب سيمونز لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول باريس والانتقال اللعب لأيندهوفن، ولايبزيج، على سبيل الإعارة.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزج.

ولعب تشافي سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وضم تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون، وداريو إيسوجو من سبورتنج لشبونة، وإستيفاو من بالميراس البرازيلي، وجيتنز من بروسيا دورتموند الألماني، وجاريل هاتو من أياكس الهولندي، وجواو بيدرو من برايتون، وحارس جينك مايك بيندرز.

كما ضم اللاعبين الشباب الإكوادوري كيندري بايز، ومامادو سار لاعب ستراسبورج، وكيان بيست لاعب بريستون نورث إند، وجيسي ديري.