معلول ولاعبو القادسية يستقبلون كهربا

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

محمود كهربا - القادسية

وصل محمود عبد المنعم كهربا إلى تركيا للانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

القادسية

وانضم كهربا إلى القادسية الكويتي قادما من الاتحاد الليبي بعقد يمتد لموسم واحد.

ويقيم القادسية معسكره في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
كهربا يوجه رسالة مؤثرة للاتحاد الليبي وجماهيره بعد الرحيل موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا

وكان في استقبال كهربا، التونسي نبيل معلول المدير الفني للقادسية، ولاعبي الفريق.

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.

كهربا القادسية
نرشح لكم
ليكيب: مصطفى محمد على رأس أولويات باناثينايكوس اليوناني كهربا يوجه رسالة مؤثرة للاتحاد الليبي وجماهيره بعد الرحيل بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج 1-0 مجددا ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول في الدوري القطري
أخر الأخبار
الحزم السعودي يتعاقد مع جناح الترجي التونسي 24 دقيقة | سعودي في الجول
شعيب: سحب أرض أكتوبر سيسبب أزمة قانونية للزمالك.. وسددنا 40 مليون جنيه 40 دقيقة | الدوري المصري
ارتبط بالانتقال للزمالك.. يان ماتيوس يصل الدوحة للانضمام لنادي قطر 56 دقيقة | الوطن العربي
"أتحمل مسؤولية أي تصرف مخالف".. حامد حمدان يتقدم باعتذار رسمي لنادي بتروجت ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: كولو مواني إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو ساعة | ميركاتو
رومانو: مسألة وقت فقط.. جارناتشو إلى تشيلسي ساعة | ميركاتو
ضمك يضم حركاس من الوداد ساعة | ميركاتو
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512162/معلول-ولاعبو-القادسية-يستقبلون-كهربا