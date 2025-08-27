معلول ولاعبو القادسية يستقبلون كهربا

وصل محمود عبد المنعم كهربا إلى تركيا للانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

محمود كهربا النادي : الاتحاد القادسية

وانضم كهربا إلى القادسية الكويتي قادما من الاتحاد الليبي بعقد يمتد لموسم واحد.

ويقيم القادسية معسكره في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وكان في استقبال كهربا، التونسي نبيل معلول المدير الفني للقادسية، ولاعبي الفريق.

وفسخ كهربا تعاقده مع الاتحاد الليبي بعد 6 أشهر مع الفريق ساهم خلالها بوصوله للكونفدرالية الموسم الجديد.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.