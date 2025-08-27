رغم انضمامه لمنتخب البرازيل.. اليوم: النصر يقرر الاستغناء عن بينتو

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

بينتو - حارس مرمى النصر

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن اقتراب رحيل البرازيلي بينتو حارس مرمى النصر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ويغلق باب الميركاتو الصيفي في السعودية يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة إلى أن بينتو بات قريبا من الرحيل عن النصر بعد تجربة قصيرة لم يقدم فيها المستوى المأمول.

صحيفة اليوم قالت: "أداء بينتو في بطولة كأس السوبر السعودي الأخيرة كان من أبرز العوامل التي دفعت إدارة النصر للتفكير في رحيله، خصوصًا مع تزايد الانتقادات الجماهيرية حول مستواه."

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر ستحسم ملف انتقال الحارس خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن بينتو قريب من الانتقال إلى صفوف الشباب، حيث يسعى النادي إلى تدعيم مركز حراسة المرمى استعدادا للموسم الجديد.

وخسر النصر نهائي السوبر السعودي أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ولم ينجح الحارس بينتو في التصدي لأي ركلة ترجيح أمام لاعبي الأهلي.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل اختار بينتو ضمن قائمة السيليساو لمعسكر سبتمبر المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وانضم بينتو صاحب الـ26 عاما إلى صفوف النصر الموسم الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي البرازيلي.

ولعب بينتو الموسم الماضي 49 مباراة في كافة البطولات وتلقت شباكه 54 هدفا، فيما خرج بشباك نظيفة في 15 مباراة.

