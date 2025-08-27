كرة سلة - جافريل: الموافقة على تدريب الأهلي أمر بديهي.. وطموحي التتويج بكل البطولات

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

لينوس جافريل - المدير الفني فريق الأهلي كرة سلة

أعرب لينوس جافريل المدير الفني الجديد لفريق رجال سلة الأهلي عن سعادته بتولي قيادة الفريق.

وشدد جافريل على أن طموحه الأول هو التتويج بكافة البطولات في مصر وحصد لقب الدوري الإفريقي.

وقال جافريل في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سعيد بوجودي هنا، إنه لشرف كبير أن أشارك في جهود النادي للفوز بالألقاب".

وتابع المدرب اليوناني "أعرف الأهلي جيدًا منذ سنوات وواجهته كثيرًا في البطولات العربية والإفريقية، لذا كان الانضمام إليه قرارًا بديهيًّا بالنسبة لي".

وأضاف "هدفي الآن مع الفريق هو الفوز بكل الألقاب في مصر، ونطمح للتتويج ببطولة الدوري الإفريقي".

وشدد جافريل "الفريق يمتلك قائمة قوية ولاعبين على مستوى عالٍ، ولديهم العديد من النجاحات تحت قيادة المدرب الكبير أجوستي بوش".

وواصل جافريل "العمل الجاد والانضباط هما أساس أي نجاح، ومن يريد الانضباط والعمل الجاد بالتأكيد يريد الفوز، وهذا ما نطمح له جميعًا".

وتابع "نحن محظوظون بالتواجد في نادٍ كبير بحجم الأهلي، ومع قاعدة جماهيرية ضخمة تمنحنا الحافز دائمًا".

واختتم المدرب تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير: "الفريق بحاجة إلى دعمكم في كل الأوقات، ليس فقط في الانتصارات، لكن بدعمكم وعملنا الجاد سنكون معًا في النهاية لنحتفل بما حققناه بالبطولات، وأعدكم بالعمل بكل جهد، وبالقتال من أجل حصد كل الألقاب".

وجاء تعيين اليوناني خلفا للإسباني أجوستي بوش.

ولجافريل عدة تجارب أوروبية وعربية سابقة.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل أجوستي بوش بنهاية تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي.

وتوج أجوستي بـ 12 لقبا مع الأهلي خلال تولي المسؤولية.

وحصد أجوستي لقب الدوري 3 مرات بينما دوري المرتبط 4 مرات وكأس مصر مرتين ولقب وحيد لكل من السوبر المصري والدوري الإفريقي والبطولة العربية.

كرة سلة الأهلي لينوس جافريل
