مران الزمالك - محاضرة فيريرا وتدريبات بدنية تحضيرا لـ وادي دجلة

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة.

ويلعب الزمالك ضد وادي دجلة يوم الأحد المقبل ضمن الخامسة لمسابقة الدوري.

وشرح فيريرا بعض الأمور الفنية في مباراة فاركو الأخيرة للاعبين، و تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام وادي دجلة في مسابقة الدوري.

فيما خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاضت هذه المجموعة تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا للقاء المقبل قبل خوض تقسيمة مصغرة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء.

