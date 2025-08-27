لمزاملة حجازي.. نيوم يتعاقد مع مدافع الهلال

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي مع خليفة الدوسري - ريال مدريد أمام الهلال

أتم نادي نيوم السعودي إجراءات التعاقد مع خليفة الدوسري مدافع نادي الهلال.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأعلن نادي نيوم اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع خليفة الدوسري قادما من الهلال.

أخبار متعلقة:
عودة نجوم الهلال.. قائمة السعودية لوديتي سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم الهلال يقدم 35 مليون يورو لخطف موهبة فيورنتينا الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد

وسيزامل الدوسري، المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي في صفوف نيوم.

وبدأ الدوسري مسيرته مع القادسية قبل الانتقال إلى الهلال ومنه إلى نيوم.

وسيبدأ نيوم مشواره في الدوري السعودي مساء الخميس بمواجهة أهلي جدة في الجولة الأولى.

ودعم نيوم صفوفه بعده صفقات تحضيرا للموسم الجديد وعلى رأسهم: ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون، ومارسين بولكا حارس مرمى نيس.

الدوري السعودي الهلال السعودي نيوم أحمد حجازي
نرشح لكم
"الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو الحزم السعودي يتعاقد مع جناح الترجي التونسي ضمك يضم حركاس من الوداد رغم انضمامه لمنتخب البرازيل.. اليوم: النصر يقرر الاستغناء عن بينتو صحيفة اليوم: النصر يسعى لضم كانتي أو كيسي تقدم بعرض أعلى.. القادسية يصارع النصر على نجم التعاون بنزيمة: أنا لاعب لا يستسلم.. وسنقاتل للتتويج بالألقاب
أخر الأخبار
أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهات نارية منتظرة - بالموعد والقناة الناقلة.. نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اكتمل العدد - بنفيكا يطيح بـ فنربشخة.. وكلوب بروج يكتسح رينجرز في تمهيدي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
"أخطاء فادحة غيرت النتيجة".. كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة سموحة ساعة | الدوري المصري
"الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي ساعة | ميركاتو
الأهلي: لجنة برئاسة الخطيب لمتابعة قضية الدوري.. والانتخابات قد تقام هذا العام ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو 2 ساعة | ميركاتو
تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512158/لمزاملة-حجازي-نيوم-يتعاقد-مع-مدافع-الهلال