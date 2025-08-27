لمزاملة حجازي.. نيوم يتعاقد مع مدافع الهلال

أتم نادي نيوم السعودي إجراءات التعاقد مع خليفة الدوسري مدافع نادي الهلال.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وأعلن نادي نيوم اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع خليفة الدوسري قادما من الهلال.

وسيزامل الدوسري، المدافع المصري المخضرم أحمد حجازي في صفوف نيوم.

وبدأ الدوسري مسيرته مع القادسية قبل الانتقال إلى الهلال ومنه إلى نيوم.

وسيبدأ نيوم مشواره في الدوري السعودي مساء الخميس بمواجهة أهلي جدة في الجولة الأولى.

ودعم نيوم صفوفه بعده صفقات تحضيرا للموسم الجديد وعلى رأسهم: ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون، ومارسين بولكا حارس مرمى نيس.