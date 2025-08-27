قائمة ألمانيا - استبعاد ساني.. وعودة روديجر وستيلر في تصفيات كأس العالم

أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة المانشافت لتوقف سبتمبر الدولي.

ويلتقي المنتخب الألماني أمام سلوفاكيا يوم 4 سبتمبر، وأيرلندا الشمالية يوم 7 سبتمبر.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الأولى إلى جانب سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، ولوكسمبورج.

ويتأهل 16 منتخبا أوروبيا لكأس العالم 2026 بعد زيادة العدد إلى 48 منتخبا.

وجاءت قائمة ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فين داهمين (أوجسبورج) - أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت)

الدفاع: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - فالديمار أنطون (بروسيا دورتموند) - نامدي كولينز (أينتراخت فرانكفورت) - روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)

الوسط: كريم أديمي (بروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرج جنابري (بايرن ميونيخ) - ليون جورتسيكا (بايرن ميونيخ) - باسكال جروس (بروسيا دورتموند) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - جايمي ليولينج (شتوتجارت) - بول نيبل (ماينز) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول)

الهجوم: نيكولاس فولكروج (وست هام) - فولتيماد (شتوتجارت)

وتعليقا على استبعاد ليروى ساني، قال ناجلسمان: "أعتقد أنه يلعب في مستوى دوري أقل من الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو بحاجة إلى بعض الوقت للتألق أكثر هناك، وأبلغته بذلك، معدل تهديفه يحتاج إلى التحسن، عندها سيكون مرشحا للانضمام للمنتخب".

وضم ناجلسمان لأول مرة حارس المرمى فين داهمين من أوجسبورج، بالإضافة إلى نامدي كولينز لاعب أينتراخت فرانكفورت، وبول نيبل من ماينز.

كما استبعد ألكسندر بابلوفيتش وتوم بيشوف لاعبي بايرن ميونيخ، بسبب الإصابة، وكذلك جمال موسيالا الذي تعرض لإصابة قوية بكسر في الساق خلال كأس العالم للأندية.

كما شهدت القائمة عودة أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، وأنجيلو ستيلر، وجايمي ليولينج لاعبي شتوتجارت بالإضافة إلى نديم أميري لاعب ماينز لقائمة المنتخب بعد استبعادهم من قائمة يونيو المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

