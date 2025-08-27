الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك تقدم مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي لمحمد شوقي النائب العام.

ويأتي ذلك بخصوص ما تم تداوله مؤخرا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى السيد محمد شوقي النائب العام، بشأن ما تم تداوله مؤخرا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر".

"وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني".

"ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي، والذي يعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان".

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

الزمالك أرض أكتوبر
