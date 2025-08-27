بعد تمديد تعاقده.. برشلونة يعلن إعارة بينيا إلى إلتشي

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 18:48

كتب : FilGoal

إينياكي بينيا - حارس مرمى برشلونة

أعلن نادي برشلونة إعارة إينياكي بينيا حارس مرمى الفريق إلى نادي إلتشي خلال الموسم الجاري.

وكان متبقي موسم وحيد في تعاقد إينياكي بينيا مع برشلونة قبل تمديد تعاقده.

وكشف نادي برشلونة في بيان رسمي تمديد تعاقد بينيا حتى 2029 قبل إعارة حارس المرمى إلى إلتشي.

وتمت إعارة بينيا إلى إلتشي لمدة موسم واحد.

وبات بينيا الحارس الرابع في قائمة برشلونة بعد قيد جوان جارسيا.

وارتبط اسم بينيا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي كومو الإيطالي.

ويملك برشلونة حاليا مارك أندري تير شتيجن ويعاني من إصابة تبعده كثيرا عن الملاعب.

وضم برشلونة جوان جارسيا قادما من غريمه إسبانيول خلال الصيف الجاري.

ويتواجد فويتشيك تشيزني الذي لعب الكثير من المباريات في الموسم الماضي خلال إصابة تير شتيجن.

وبدأ الحارس البالغ من العمر 26 عاما مسيرته في شباب فياريال قبل أن ينتقل إلى شباب برشلونة ويستمر حتى خرج معارا إلى جالاتا سراي في شتاء 2022 حتى صيف العام ذاته.

