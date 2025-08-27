صحيفة اليوم: النصر يسعى لضم كانتي أو كيسي

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 18:30

كتب : FilGoal

سافيتش - كانتي - الهلال ضد اتحاد جدة

يسعى نادي النصر لتدعيم خط وسط الفريق هذا الصيف بضم أحد ثنائي اتحاد أو أهلي جدة.

فرانك كيسي

النادي : الأهلي

نجولو كانتي

النادي : الاتحاد

النصر

وكان النصر قد خسر السوبر السعودي في بداية الموسم بركلات الترجيح أمام أهلي جدة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن النصر يدرس التعاقد مع نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة أو فرانك كيسي لاعب وسط أهلي جدة.

أخبار متعلقة:
تقدم بعرض أعلى.. القادسية يصارع النصر على نجم التعاون النصر يعلن قميصه البديل لموسم 2025-2026 شكوك حول مشاركة جناح النصر أمام التعاون 0 × 3.. رونالدو يفشل في تحقيق اللقب المحلي الأول مع النصر

وأشار التقرير إلى أن نادي النصر ييسعى لحسم ملف لاعب الوسط في أسرع وقت ممكن بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس.

وانضم كيسي إلى صفوف أهلي جدة في صيف 2023 قادما من برشلونة.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ 28 عاما مع أهلي جدة حتى صيف 2026.

وخاض كيسي 77 مباراة مع أهلي جدة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكان كيسي من أبرز أسماء اللاعبين الذين ساهموا في تتويج أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي للمرة الأولى تاريخيا.

بينما خاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وشارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.

الدوري السعودي النصر اتحاد جدة أهلي جدة فرانك كيسي نجولو كانتي
نرشح لكم
الحزم السعودي يتعاقد مع جناح الترجي التونسي ضمك يضم حركاس من الوداد رغم انضمامه لمنتخب البرازيل.. اليوم: النصر يقرر الاستغناء عن بينتو لمزاملة حجازي.. نيوم يتعاقد مع مدافع الهلال تقدم بعرض أعلى.. القادسية يصارع النصر على نجم التعاون بنزيمة: أنا لاعب لا يستسلم.. وسنقاتل للتتويج بالألقاب النصر يعلن قميصه البديل لموسم 2025-2026 التجربة الثالثة في السعودية.. فابيو مارتينيز إلى الحزم
أخر الأخبار
الحزم السعودي يتعاقد مع جناح الترجي التونسي 24 دقيقة | سعودي في الجول
شعيب: سحب أرض أكتوبر سيسبب أزمة قانونية للزمالك.. وسددنا 40 مليون جنيه 40 دقيقة | الدوري المصري
ارتبط بالانتقال للزمالك.. يان ماتيوس يصل الدوحة للانضمام لنادي قطر 56 دقيقة | الوطن العربي
"أتحمل مسؤولية أي تصرف مخالف".. حامد حمدان يتقدم باعتذار رسمي لنادي بتروجت ساعة | الدوري المصري
فوتبول إيطاليا: كولو مواني إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو ساعة | ميركاتو
رومانو: مسألة وقت فقط.. جارناتشو إلى تشيلسي ساعة | ميركاتو
ضمك يضم حركاس من الوداد ساعة | ميركاتو
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512154/صحيفة-اليوم-النصر-يسعى-لضم-كانتي-أو-كيسي