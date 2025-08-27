صحيفة اليوم: النصر يسعى لضم كانتي أو كيسي

يسعى نادي النصر لتدعيم خط وسط الفريق هذا الصيف بضم أحد ثنائي اتحاد أو أهلي جدة.

وكان النصر قد خسر السوبر السعودي في بداية الموسم بركلات الترجيح أمام أهلي جدة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن النصر يدرس التعاقد مع نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة أو فرانك كيسي لاعب وسط أهلي جدة.

وأشار التقرير إلى أن نادي النصر ييسعى لحسم ملف لاعب الوسط في أسرع وقت ممكن بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس.

وانضم كيسي إلى صفوف أهلي جدة في صيف 2023 قادما من برشلونة.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ 28 عاما مع أهلي جدة حتى صيف 2026.

وخاض كيسي 77 مباراة مع أهلي جدة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 9 آخرين.

وكان كيسي من أبرز أسماء اللاعبين الذين ساهموا في تتويج أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي للمرة الأولى تاريخيا.

بينما خاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وشارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.