موعد وصول صلاح ومرموش للانضمام لمعسكر منتخب مصر

يصل محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي إلى مصر في الأول من سبتمبر للانتظام في معسكر منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن صلاح ومرموش سيشاركان في التدريبات يوم 2 سبتمبر.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويلتقي ليفربول أمام أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم 31 أغسطس.

ويلتقي في اليوم ذاته مانشستر سيتي أمام برايتون في الجولة ذاتها.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة عقب مباريات الجولة الخامسة التي ستقام على مدار أيام 29، و30، و31 أغسطس الجاري.

