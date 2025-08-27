"مثير للجدل".. حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز ارتبط اسمه بقضية نيجريرا وشكوى ريال مدريد وبرشلونة

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس لإدارة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز على استاد السلام في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وسبق وأن أدار روخاس مواجهة سابقة بين فريقي الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في يوليو 2024، وحسم الأهلي تلك المواجهة بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أنصفه لاهوز وحملة من ريال مدريد وشكوى برشلونة ومنافسه.. من هو حكم الأهلي ضد بيراميدز.

وأثار خافيير روخاس الجدل في إسبانيا خلال المواسم الماضية وأبرزها مواجهة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري.

وبالرغم من الانتقادات التي طالت روخاس إلا أن ماتيو لاهوز الحكم الإسباني الشهير قد أنصف زميله وأكد أن قراراته كانت جيدة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز الأحداث التي ارتبط باسم خافيير روخاس:

حملة ريال مدريد

أثار روخاس غضب نادي ريال مدريد وجماهيره في سبتمبر الماضي خلال مواجهة دربي مدريد في الدوري.

وخسر ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في تلك المباراة وسط قرارات مثيرة للجدل.

وشنت قناة ريال مدريد الرسمية هجوما كبيرا على روخاس بسبب أدائه في مواجهة أتليتكو مدريد.

وأشارت القناة في انتقادها إلى أن روخاس أظهر الكثير من التعاطف مع لاعبي أتليتكو مدريد عند اتخاذ قراراته.

وعلقت قناة ريال مدريد عن المباراة "عندما عرفنا من هو الحكم كنا نعلم ما سيحدث، تذكروا هذا الحكم هو شخص كان يستأجر خدمات ابن نيجريرا بالرغم من حُكم القاضي الذي تحدث عن فساد نيجريرا".

وتطرقت قناة ريال مدريد بعد ذلك إلى أخطاء باقي الحكام الذين أداروا مباريات للنادي الملكي.

شكوى برشلونة

لم تقتصر الشكاوى المقدمة ضد روخاس من ريال مدريد فقط، لكن برشلونة أيضا سبق وتقدم بشكوى ضد الحكم الإسباني.

تعادل برشلونة أمام مضيفه ريال سوسيداد في ديسمبر 2019 بهدفين لكل منهما، وتقدم النادي الكتالوني بشكوى ضد الحكم روخاس احتجاجا على مستوى التحكيم.

وشددت إدارة برشلونة أن روخاس تجاهل ركلة جزاء واضحة وصحيحة بعد تدخل من أحد مدافعي ريال سوسيداد على جيرارد بيكيه في الدقيقة 93 وقارن النادي الكتالوني وقتها بين تلك اللقطة ونفسها التي احتسبها سيرجيو بوسكيتس.

ورد ريال سوسيداد على شكوى برشلونة بالاعتراض على مستوى التحكيم بنشر عدد من الصور التي تتضمن أخطاء تحكيمية أفادت برشلونة من قبل في مواجهات سابقة بين الفريقين.

قضية نيجريرا

ارتبط اسم خافيير روخاس بقضية خوسيه نيجيريرا الشهيرة والمتعلقة بالفساد في إسبانيا.

وكان برشلونة يواجه اتهامات بالفساد بالاستفادة من قرارات الحكام بناء على مساعدة من نيجيريرا رئيس لجنة الحكام في إسبانيا عن طريق الدفع لشركته من أجل الحصول على معلومات عن الحكام.

وكشفت معلومات القضية عن تحويلات عدد من الحكام لأموال إلى حساب نجل نجريرا.

وفي 27 يوليو من العام الماضي تم الاعتراف بأسماء ست حكام قاموا بتحويل مدفوعات نقدية لنجل نيجريرا مقابل خدمات التدريب بين فترة 2016 وحتى 2019 بينهم اسم خافيير روخاس.

تصريح كوكي

أبدى كوكي لاعب أتليتكو مدريد اندهاشه من موقف الحكم خافيير روخاس مع زميله ألفارو موراتا.

وشهدت مباراة فوز أتليتكو مدريد على إيبار بهدف دون مقابل لقطة جدلية عندما دفع روخاس، موراتا لاعب أتليتكو مدريد من الرقبة.

وقال روخاس وقتها في تصريحات صحفية: "لم أر في حياتي مسؤولا يضرب لاعبا في رقبته، لا أعرف ما سيحدث على تلك اللقطة".

"مثلما يرتكب لاعبونا أخطاء في بعض الأحيان مع الحكام، أرى أن هذا الحكم ارتكب خطأ مع موراتا".

وكانت تلك أحد لقطات روخاس المثيرة للجدل.

إنصاف لاهوز

وعلى عكس موجة الانتقادات التي طالت روخاس بعد مواجهة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد، أشاد ماتيو لاهوز بقرارات الحكم.

وبسؤاله عن صحة الهدف الأول أوضح لاهوز "كان من الممكن احتساب ركلة حرة، لكنها حالة رمادية وتكون حسب رؤية الحكم سواء احتساب الكرة أم لا وهذا من أسباب روعة كرة القدم".

أما عن إلغاء هدف كامافينجا أشاد لاهوز بقرار روخاس لأن رودريجو كان في موقف تسلل.

وكان تعليق لاهوز على أداء روخاس أنه حقق مباراة مميزة ويستحق درجة عالية.

رقم قياسي وغياب مفاجيء

حقق روخاس رقما قياسيا في بداية مسيرته بعد أن أصبح ثاني أصغر حكم يشارك في الدرجة الأولى بتاريخ إسبانيا.

لكن تعرض روخاس لأزمة صحية منذ عامين تسببت في غيابه عن التحكيم.

وتعرض روخاس لانسداد مفاجيء في الشرايين ومشكلة صحية في الرئة وتم حجزه في المستشفى شهرا كاملا وابتعد لفترة عن التحكيم.

إيحاءات واعتذار

ظهر روخاس خلال فترة مراهقته بعمر 18 عاما ببرنامج إسباني شهير يُدعى NEXT بين رجل وإمرأة للتعارف بينهما.

وخلال ظهوره في البرنامج قال روخاس إيحاءا جنسيا وبدأ ينتشر المقطع بعد سنوات عند انطلاقة مسيرته التحكيمية.

واعتذر روخاس فيما بعد عما حدث بسبب صغر سنه في ذلك التوقيت.