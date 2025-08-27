الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة الخامسة

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 17:56

كتب : FilGoal

آدم كايد - الزمالك ضد فاركو

يحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وتغلب الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة لينفرد بصدارة الترتيب.

بينما حقق وادي دجلة انتصاره الأول في الدوري بعد الفوز على زد بهدفين مقابل هدف واحد في نفس الجولة.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب بـ 10 نقاط عقب مرور أربع جولات.

بينما يحتل وادي دجلة المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمتين.

موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على وادي دجلة يوم الأحد 31 أغسطس الجاري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

وخاض الزمالك 4 مباريات في الدوري وفاز في ثلاثة منهم مقابل تعادل وحيد ضد المقاولون العرب.

بينما وادي دجلة تعرض للهزيمة مرتين بينما فاز على زد وتعادل أمام بيراميدز.

