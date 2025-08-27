خبر في الجول - منتخب مصر يرفض عرضا لمواجهة زامبيا بسبب جنسية مدربه

رفض منتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام حسن عرضا من إحدى شركات التسويق لمواجهة منتخب زامبيا.

ويستعد منتخب مصر لدخول معسكر في سبتمبر المقبل لخوض مباراتين أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن شركة تسويق قد عرضت إمكانية مواجهة ودية بين مصر وزامبيا في توقف نوفمبر المقبل.

ورفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بسبب جنسية إفرام جرانت المدير الفني لمنتخب زامبيا.

ويتولى الإسرائيلي أفرام جرانت منتخب زامبيا منذ ديسمبر 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام على استاد القاهرة.

ويواجه منتخب الفراعنة خصمه بوركينا يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 1 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.