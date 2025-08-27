خبر في الجول - حسام وإبراهيم يتفقان على إضافة منصب مخطط الأحمال في جهاز منتخب مصر

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 17:15

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - الجهاز الفني منتخب مصر

توصل حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر لاتفاق مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لضم مخطط الأحمال في الجهاز الفني للمنتخب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر سيشهد إضافة منصب مخطط أحمال بجانب مدرب الأحمال.

وعلم FilGoal.com فإن الأرجنتيني دييجو جياتشينو الذي سبق له العمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش هو الأقرب لتولي منصب مخطط الأحمال.

وسينضم المدرب الجديد خلال توقف سبتمبر المقبل إذ يلتقي المنتخب مع إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

يذكر أن البرازيلي مانويل باريونوفو هو مدرب الأحمال الحالي في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

