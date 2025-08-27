خبر في الجول - فيتسلار الألماني يتقدم بعرض رسمي لضم كريم هنداوي.. وخطوة متبقية

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 17:12

كتب : محمد سمير

كرة يد - كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر

يقترب كريم هنداوي حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد من الانتقال إلى فريق فيتسلار الألماني.

وتقدم فيتسلار الألماني بعرض رسمي من أجل ضم حارس مرمى منتخب مصر هذا الصيف.

وكان فيتسلار قد ضم هذا الموسم، أحمد سيسا لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - "مقوي جنسي".. شكوى من حكم ضد الاتحاد الكويتي بسبب هدية كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا

وعلم FilGoal.com أن فيتسلار قد تقدم بعرض رسمي من أجل ضم كريم هنداوي هذا الصيف واتجاه من الزمالك للموافقة على العرض.

ويرغب كريم هنداوي في خوض تجربة احتراف جديدة في أحد أقوى دوريات العالم من أجل الإعداد للفترة القادمة مع منتخب مصر.

ولم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي حتى الآن لحين إجراء الكشف الطبي ثم إعلان النادي الألماني.

وحال تمت الصفقة بشكل رسمي سينضم كريم هنداوي إلى الدوري الألماني كثالث مصري هذا الموسم.

إذ سيزامل هنداوي، أحمد سيسا مع فيتسلار وقتها ويلعب الثنائي أمام محمد الطيار حارس مرمى هامبورج.

ويقود فريق فيتسلار الألماني، المدرب مومير إيليتش الذي سبق وقاد فيزبريم المجري لمدة 3 سنوات.

واحتل فيتسلار المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.

ويقام الدوري الألماني من 18 فريقا ويهبط آخر فريقين فقط إلى الدرجة الثانية.

وينطلق الموسم الجاري من الدوري الألماني غدا الخميس.

كرة يد كريم هنداوي فيتسلار الألماني يد الزمالك
نرشح لكم
يد - سيف الدرع يتوج بأول لقب مع برشلونة كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه عبد الرحمن علي أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما كرة يد - بعد ريمونتادا رائعة.. منتخب الناشئين يحقق المركز الخامس بالتغلب على أيسلندا كرة يد – إلى مباراة المركز الخامس.. مصر تكتسح النرويج في بطولة العالم للناشئين مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. الأهلي أمام فاركو.. وليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي كرة يد - بعد الخسارة أمام إسبانيا.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام النرويج في بطولة العالم للناشئين
أخر الأخبار
أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهات نارية منتظرة - بالموعد والقناة الناقلة.. نظام قرعة دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اكتمل العدد - بنفيكا يطيح بـ فنربشخة.. وكلوب بروج يكتسح رينجرز في تمهيدي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
"أخطاء فادحة غيرت النتيجة".. كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
"الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي 2 ساعة | ميركاتو
الأهلي: لجنة برئاسة الخطيب لمتابعة قضية الدوري.. والانتخابات قد تقام هذا العام 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو 2 ساعة | ميركاتو
تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512144/خبر-في-الجول-فيتسلار-الألماني-يتقدم-بعرض-رسمي-لضم-كريم-هنداوي-وخطوة-متبقية