خبر في الجول - فيتسلار الألماني يتقدم بعرض رسمي لضم كريم هنداوي.. وخطوة متبقية

يقترب كريم هنداوي حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد من الانتقال إلى فريق فيتسلار الألماني.

وتقدم فيتسلار الألماني بعرض رسمي من أجل ضم حارس مرمى منتخب مصر هذا الصيف.

وكان فيتسلار قد ضم هذا الموسم، أحمد سيسا لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي.

وعلم FilGoal.com أن فيتسلار قد تقدم بعرض رسمي من أجل ضم كريم هنداوي هذا الصيف واتجاه من الزمالك للموافقة على العرض.

ويرغب كريم هنداوي في خوض تجربة احتراف جديدة في أحد أقوى دوريات العالم من أجل الإعداد للفترة القادمة مع منتخب مصر.

ولم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي حتى الآن لحين إجراء الكشف الطبي ثم إعلان النادي الألماني.

وحال تمت الصفقة بشكل رسمي سينضم كريم هنداوي إلى الدوري الألماني كثالث مصري هذا الموسم.

إذ سيزامل هنداوي، أحمد سيسا مع فيتسلار وقتها ويلعب الثنائي أمام محمد الطيار حارس مرمى هامبورج.

ويقود فريق فيتسلار الألماني، المدرب مومير إيليتش الذي سبق وقاد فيزبريم المجري لمدة 3 سنوات.

واحتل فيتسلار المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة.

ويقام الدوري الألماني من 18 فريقا ويهبط آخر فريقين فقط إلى الدرجة الثانية.

وينطلق الموسم الجاري من الدوري الألماني غدا الخميس.