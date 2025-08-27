تقرير: عروض سعودية تتسبب في تعقد موقف الخنوس مع ليستر

يبدو أن ليستر سيتي رفض انتقال جناحه المغربي بلال الخنوس إلى كريستال بالاس بسبب عروض سعودية، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح تافوليري أن ليستر رفض العروض المقدمة للدولي المغربي بسبب اهتمام بعض الأندية السعودية بضمه.

وأضاف أن إدارة ليستر حاولت التأثير على رغبة الخنوس في الانتقال لكريستال بالاس أملا في الحصول على أموال أكبر في صفقة انتقاله للدوري السعودي.

وعبّر الخنوس مجددًا عن رغبته في مغادرة النادي، ولن يتراجع عن قراره حتى لو استمر حتى نهاية فترة الانتقالات، وفقا لتافوليري.

وأوضح اللاعب المغربي لإدارة ناديه خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع ليستر.

وتراجع ليستر سيتي عن إمكانية بيع بلال الخنوس إلى كريستال بالاس هذا الصيف، حسبما كشفت شبكة سكاي سبورتس

ويأتي ذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق مسبق من أجل بيع الدولي المغربي خاصة بعد هبوط ليستر للدرجة الثانية.

كما أن النادي لم يعد مضطرا لبيع اللاعب من أجل قواعد الاستدامة المالية.

وكان ليستر قد أبرم صفقة بانتقال الثنائي كايسي مكاتيير وجيمس جاستن إلى إيبسويتش وليدز على الترتيب.

قبل ذلك بأيام، ذكرت جريدة تليجراف أن نادي نيوكاسل يونايتد مهتم بشدة بضم المغربي بلال الخنوس جناح ليستر سيتي.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.