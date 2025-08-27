سلة - منها استاد كرة قدم.. قطر تعلن الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2027

تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027 على 4 ملاعب منها ملعب استضاف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعلنت اللجنة المنظمة 4 ملاعب ستستضيف مباريات البطولة الـ 92.

وجاءت الصالات: صالة لوسيل وصالة الدحيل وصالة علي بن حمد العطية.

وسيتحول استاد الجنوب إلى صالة كرة سلة بشكل مؤقت وسيحمل اسم "صالة الجنوب".

ووفقا لشبكة بي إن سبورتس القطرية فستكون تلك أول مرة في تاريخ بطولات العالم لكرة السلة تقام مبارياتها في ملعب استضاف نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأشار التقرير إلى أن استاد الجنوب سيتحول لصالة تتسع 8000 مشجع لاستضافة منافسات البطولة.

واستضاف استاد الجنوب 7 مباريات في كأس العالم 2022 آخرها بين اليابان وكرواتيا في دور الـ 16.

وتقام نسخة 2027 في الفترة من 27 أغسطس وحتى 12 سبتمبر.

ويعد منتخبا أمريكا ويوغوسلافيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب لكل منتخب.

وتوج منتخب ألمانيا بلقب النسخة الأخيرة في 2023 بالفوز على صربيا في النهائي في البطولة التي استضافتها 3 دول هي الفلبين واليابان وإندونيسيا.