خبر في الجول - رمضان ومصطفى فتحي خارج حسابات بيراميدز ضد الأهلي

يقترب رمضان صبحي ومصطفى فتحي ثنائي بيراميدز من الغياب عن مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم السبت المقبل في قمة الجولة الخامسة على استاد السلام.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رمضان صبحي خارج حسابات بيراميدز ضد الأهلي بسبب الإصابة.

ويفكر بيراميدز في سفر مصطفى فتحي لألمانيا بسبب إصابته بمزق في الفخذ وتجدد الإصابة والألم أكثر من مرة.

وخاض مصطفى فتحي 17 دقيقة فقط في الدوري المصري هذا الموسم جاءت ضد الإسماعيلي في الجولة الثانية.

فيما غاب رمضان صبحي منذ انطلاق الموسم عن المشاركة في المباريات.

ويحتل بيراميدز المركز الـ 10 برصيد 5 نقاط.

فيما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 5 تقاط وبفارق الأهداف عن بيراميدز.