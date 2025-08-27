آس: بعد الاتفاق بين الفريقين.. سيبايوس يرفض الانتقال لمارسيليا

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد

رفض داني سيبايوس لاعب ريال مدريد الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لصحيفة آس فإن سيبايوس أوقف عملية انتقاله لمارسيليا على الرغم من وصول الفريقين إلى اتفاق يفيد بانتقاله على سبيل الإعارة مع إجبارية الشراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيبايوس قرر البقاء مع ريال مدريد والمحاربة على الحصول على فرصة للمشاركة خلال الموسم المقبل ضمن اختيارات تشابي ألونسو أو انتظار وصول عرضا من ريال بيتيس الذي يرغب في العودة إلى صفوفه.

وتسعى إدارة النادي الفرنسي لحسم تفاصيل العقد الشخصي للاعب قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وينتهي عقد سيبايوس مع النادي الملكي في صيف 2027.

النجم الإسباني صاحب الـ29 عاما، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة

كما فاز مع أرسنال ببطولة كأس إنجلترا، ودرع المجتمع.

