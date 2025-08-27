وكيله: الكل أجمع قبل الموسم على تمسكه بـ الجزيري.. وجلسة منتظرة مع الإدارة
الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 15:36
كتب : FilGoal
أبدى حازم فتوح وكيل سيف الجزيري تحفظه على تصريحات يانيك فيريرا المدير الفني بشأن لاعبه.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو: "لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، وعدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيا".
وقال وكيل سيف الجزيري عبر MBC مصر: " عقدنا جلسة مع كل مسؤولي الزمالك في بداية الموسم وتحدثنا مع يانيك فيريرا وجون إدوارد وحسين لبيب وأجمعوا على تمسكهم به وحاجة النادي لخدماته".
وأضاف "سنعقد اجتماعا مع الإدارة لنعرف المشكلة وتفاصيلها لتحديد الخطوات المقبلة".
وحسبما علم FilGoal.com سيف الجزيري دخل في مشادة مع يانيك فيريرا خلال المران الأخير بعدما رفض تنفيذ تعليمات مدرب الزمالك الذي أراد تجربته في مركز الجناح.
