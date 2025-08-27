أحمد سليمان: ما حدث بين الجزيري وفيريرا وارد.. وأثق في جون إدوارد

أوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك رأيه في أزمة سيف الجزيري لاعب الفريق مع يانيك فيريرا المدير الفني.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو: "لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، وعدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيا".

وصرّح أحمد سليمان عبر MBC مصر "ما حدث بين سيف الجزيري وفيريرا أمر وارد حدوثه بين لاعب ومدرب".

وأضاف "المدير الفني له الحرية في إجراء التعديلات والتغييرات، ولا أعلم وجهة نظر فيريرا، ولذلك أدفع أموالا بالدولار لمدرب أجنبي لأنه يقدم أشياءً جديدة فنيا".

وأكمل "أثق في قدرة جون إدوارد على احتواء الأزمة، وعتابي لفيريرا أنه تحدث عن الأمر بعد تحقيق الفوز".

وأتم "أرض 6 أكتوبر؟ هي حلم كبير جدا لمجلس الإدارة والأعضاء والجماهير ونبذل كل شيء لاستعادتها ونأمل حل الأزمة سريعا".

وحسبما علم FilGoal.com سيف الجزيري دخل في مشادة مع يانيك فيريرا خلال المران الأخير بعدما رفض تنفيذ تعليمات مدرب الزمالك الذي أراد تجربته في مركز الجناح.