قائمة فرنسا - غياب إيكيتيكي.. واستدعاء أكيليوش لأول مرة في مواجهة أوكرانيا وايسلندا

أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة فريقه التي ستشارك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتشهد القائمة تواجد الشقيقين تورام، كما يتواجد الشقيقين هيرنانديز.

ويغيب هوجو إيكيتيكي عن القائمة رغم بدايته القوية مع ليفربول.

كما تم استدعاء أكيليوش لاعب موناكو صاحب الأصول الجزائرية ما سيمنعه من المشاركة مع ثعالب الصحراء في المستقبل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: ديزيري دوي (باريس سان جيرمان) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - ريان شرقي (مانشستر سيتي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ) - ماركوس تورام (إنتر).

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أوكرانيا وأيسلندا بأول جولتين من تصفيات كأس العالم.