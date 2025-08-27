قائمة فرنسا - غياب إيكيتيكي.. واستدعاء أكيليوش لأول مرة في مواجهة أوكرانيا وايسلندا

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

فرنسا ضد ألمانيا

أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة فريقه التي ستشارك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتشهد القائمة تواجد الشقيقين تورام، كما يتواجد الشقيقين هيرنانديز.

ويغيب هوجو إيكيتيكي عن القائمة رغم بدايته القوية مع ليفربول.

أخبار متعلقة:
الأفضل في فرنسا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم شوفالييه رئيس اتحاد طنجة: معالي فضل الزمالك رغم تلقيه عروضا من فرنسا والدنمارك والده يوضح سبب إلقاء القبض على يوسف بلايلي في فرنسا فرنسا تفوز على ألمانيا وتحسم برونزية دوري الأمم الأوروبية

كما تم استدعاء أكيليوش لاعب موناكو صاحب الأصول الجزائرية ما سيمنعه من المشاركة مع ثعالب الصحراء في المستقبل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: ديزيري دوي (باريس سان جيرمان) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس).

الهجوم: أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - ريان شرقي (مانشستر سيتي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ) - ماركوس تورام (إنتر).

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أوكرانيا وأيسلندا بأول جولتين من تصفيات كأس العالم.

فرنسا أكيليوش هوجو إيكيتيكي التوقف الدولي
نرشح لكم
قائمة ألمانيا - استبعاد ساني.. وعودة روديجر وستيلر في تصفيات كأس العالم بعد تمديد تعاقده.. برشلونة يعلن إعارة بينيا إلى إلتشي ديشامب يوضح سبب عدم استدعاء إيكيتيكي لمنتخب فرنسا آس: بعد الاتفاق بين الفريقين.. سيبايوس يرفض الانتقال لمارسيليا مدرب منتخب السويد يضم إيزاك لقائمة توقف سبتمبر ويوضح الأسباب ميلان يحدد سعر بيع شوكويزي لـ فولام أليساندرو فلورينزي يعلن اعتزال كرة القدم سكاي: تشيلسي يضع شرطا للموافقة على إعارة جاكسون
أخر الأخبار
قائمة ألمانيا - استبعاد ساني.. وعودة روديجر وستيلر في تصفيات كأس العالم 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر 23 دقيقة | الدوري المصري
بعد تمديد تعاقده.. برشلونة يعلن إعارة بينيا إلى إلتشي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة اليوم: النصر يسعى لضم كانتي أو كيسي 46 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو: ليفربول يجهز 30 مليون إسترليني لضم جويهي.. وموقف كريستال بالاس 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موعد وصول صلاح ومرموش للانضمام لمعسكر منتخب مصر 56 دقيقة | منتخب مصر
"مثير للجدل".. حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز ارتبط اسمه بقضية نيجريرا وشكوى ريال مدريد وبرشلونة ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة الخامسة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512136/قائمة-فرنسا-غياب-إيكيتيكي-واستدعاء-أكيليوش-لأول-مرة-في-مواجهة-أوكرانيا-وايسلندا