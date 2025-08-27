مدرب منتخب السويد يضم إيزاك لقائمة توقف سبتمبر ويوضح الأسباب

تواجد اسم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في قائمة منتخب السويد استعدادا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

وذلك رغم غيابه عن المباريات منذ أكثر من شهر لتمرده على ناديه رغبة في الانتقال إلى ليفربول.

واختير إيزاك ضمن القائمة المكونة من 24 لاعبا والتي تستعد لمواجهة سلوفينيا وكوسوفو الشهر القادم.

وقال جون دال توماسون مدرب السويد في تصريحات للصحفيين: "أنا سعيد للغاية برغبة إيزاك في التواجد مع منتخب السويد، إنه متعطش للعب".

وأضاف "الوضع الحالي لإيزاك ليس مثاليا لأنه لم يتدرب مع فريقه منذ فترة، لكنه مهاجم يمكنه حسم المباريات ويريد أن ينضم لمنتخب السويد".

وشدد مدرب المنتخب السويدي "كأس العالم 2026 بطولة مهمة لإيزاك".

ويرغب نيوكاسل في الإبقاء على إيزاك، فيما يرغب المهاجم السويدي في الرحيل عن صفوف الفريق.

ولا يعلم إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد موقف لاعبه ألكسندر إيزاك حتى الآن، قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال هاو في تصريحات للصحفيين: "اجتماع ملاك نيوكاسل مع إيزاك؟ لم أكن على علم. المحادثات جارية منذ أن قرر ألكسندر الانقطاع عن التدريبات".

وأضاف "كنتُ أركز على تدريب الفريق قبل مواجهة ليفربول، لذا ليس لديّ أي جديد".

إلى ذلك، تحرك جيمي روبن المالك الشريك في نادي نيوكاسل يونايتد رفقة وفد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي لحل أزمة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، حسبما كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وأوضح التقرير أن روبن ومدير نيوكاسل خاكوبي سوليس التقيا بالمهاجم السويدي في منزله في نورثمبرلاند، قبل مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين ضد ليفربول في ملعب سانت جيمس بارك.

ويريد النادي يريد من إيزاك العودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق، بعد أن أضرب عن اللعب في محاولة لإجبار النادي على الموافقة على انتقاله إلى ليفربول.

وأوضح التقرير أن عقدًا جديدًا سيكون جزءًا من المفاوضات، إذا التزم إيزاك بالبقاء مع الفريق هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عبر حتى الآن بوضوح عن رغبته في الرحيل، لكن نيوكاسل لم يتمكن من تلبية شروط البيع المحتمل، والتي تتمثل في التعاقد مع مهاجمين اثنين، بالإضافة إلى عرض قياسي من ليفربول.

ولم يضم النادي أي مهاجم حتى الآن، كما رفض عرض ليفربول الوحيد البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

لطالما كانت رغبة النادي هي الاحتفاظ بإيساك، ومع اقتراب غلق سوق الانتقالات، فإن الإدارة عازمة على إعادة دمجه في تشكيل المدرب إيدي هاو، وتعتقد المصادر أن هذا الاجتماع يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

أما رئيس نيوكاسل ياسر الرميان الذي لم يكن جزءًا من الاجتماع، إلا أنه قيل إنه قدّم دعمه الكامل لجهود إعادة إيزاك إلى الفريق في أسرع وقت ممكن.

وجاء بيان نيوكاسل على النحو التالي:

نشعر بخيبة أمل لتلقينا إشعارًا بمنشور ألكسندر إيزاك على وسائل التواصل الاجتماعي.

نؤكد بوضوح أن إيزاك لا يزال مرتبطًا بعقد، وأن أي مسؤول في النادي لم يلتزم مطلقًا بإمكانية رحيله عن نيوكاسل يونايتد هذا الصيف.

نريد الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، لكننا نتفهم أيضًا أن للاعبين رغباتهم الخاصة، ونستمع إلى آرائهم.

وكما أوضحنا لألكسندر وممثليه، يجب علينا دائمًا مراعاة مصلحة نيوكاسل يونايتد والفريق وجماهيرنا في جميع القرارات، وقد أوضحنا أن شروط البيع هذا الصيف لم تتحقق. لا نتوقع استيفاء هذه الشروط.

هذا نادي كرة قدم فخور بتقاليده العريقة، ونسعى جاهدين للحفاظ على روحنا العائلية. لا يزال إيزاك جزءًا من عائلتنا، وسنرحب به مجددًا عندما يكون مستعدًا للانضمام إلى زملائه في الفريق.

وتحدث ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، لأول مرة منذ بداية أزمته مع فريقه.

واختير إيزاك في التشكيل المثالي من رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي للموسم السابق 2024 - 2025، في حفل أقيم مساء الثلاثاء.

وكتب إيزاك في رسالة عبر انستجرام جاءت على النحو التالي:

"أنا فخور بأن يتم اختياري بي من قبل زملائي في فريق الموسم لرابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/ 25."

"أود أن أشكر زملائي في الفريق، وكل من في نادي نيوكاسل الذين دعموني طوال الطريق، ولكن لن أكون في حفل الليلة، ولم يكن من الصواب بالنسبة لي أن أحضر هناك".

"لقد التزمت الصمت لفترة طويلة بينما تحدث الآخرون، مما سمح للناس للحديث عن رؤيتهم للأحداث رغم أنها لا تعكس ما تم الاتفاق عليه في الكواليس."

"الواقع أن وعودا قطعت والنادي يعرف موقفي منذ فترة طويلة، والادعاء بأن ذلك ظهر للتو هو تضليل".

"عندما تكسر الوعود ويتم فقدان الثقة، لا يمكن للعلاقة أن تستمر، هذا هو الوضع الآن، ولهذا السبب بإن التغيير يصب في ملحة الجميع وليس في مصلحتي فقط."

وغاب إيزاك عن مباراة نيوكاسل الأولى في الدوري ضد أستون فيلا، كما غاب عن مباراة ليفربول يوم الاثنين في الجولة الثانية.