بنزيمة: أنا لاعب لا يستسلم.. وسنقاتل للتتويج بالألقاب

شدد كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة على أنه لاعب لا يستسلم وسيقاتل برفقة فريقه لتحقيق كل شيء خلال الموسم.

وقال بنزيمة عبر موقع الدوري السعودي: "قلت قبل قدومي إنني سأفوز في السعودية بطريقة أو بأخرى، ولم أتوقف عن العمل على تحقيق أهدافي".

وواصل "أنا شخص لا يستسلم وأقاتل حتى النهاية، واليوم بعد أن رفعنا الألقاب أشعر بالفخر لكن الأهم هو الاستمرارية وأن نمنح جمهورنا المزيد من الفرح".

وتابع "نحن محظوظون بتواجد هؤلاء الأنصار، سواء في جدة أو خارجها، هم دائما معنا يساندوننا ويغنون ويهتفون من أجلنا، إنهم اللاعب رقم 12".

وشدد "الخصوم أصبحوا أقوى، كل الأندية عززت صفوفها وكل فريق يطمح للفوز على الاتحاد لهذا علينا أن نستفيد من كل ما قدمناه العام الماضي ونضاعفه هذا العام، وسنقاتل حتى النهاية ونضع نصب أعيننا دائما الفوز بالمزيد من البطولات".

وأتم "مستوى كرة القدم في السعودية يرتفع عاما بعد عام، هناك لاعبون سعوديون مميزون للغاية ومع العمل الجاد ووجود لاعبين ومدربين أوروبيين أعتقد أن كرة القدم ستعلو أكثر وأكثر".

وكان اتحاد جدة قد توج خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي وكأس الملك.

ويفتتح الاتحاد موسمه بمواجهة الاخدود في الجولة الأولى من الدوري السعودي.